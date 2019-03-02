Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Kararlıyız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz." dedi. Bakan Akar konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."

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