0553 313 94 23

Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:00
Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz." dedi.

Bakan Akar konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:00
  1. Hulusi Akar
  2. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc22 dk önce
    hep cek cak icraaaatttttttttttttttttttt istiyoruz sözün bittiği yerdeyiz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Özhaseki, Elmadağ’da seçim bürosu açılışına katıldı
  1. Özhaseki, Elmadağ’da seçim bürosu..
  2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  3. Usta, Başkan Altay ve Özboyacı..
  4. Mansur Yavaş'ın "tehdit edildiği"..
  5. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
  6. Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası..
  7. Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
  8. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
  9. İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın..
  10. Çorum’da imalat sanayi araştırması
  11. AK Parti’nin Akçadağ Adayı Kırteke,..
  12. Kar nedeniyle yol kapanınca hastanın..
  13. Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları
  14. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
  15. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
  17. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
  18. Futbol: TFF 3. Lig
  19. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
  20. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
  21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
  22. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
  23. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
  24. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
  25. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
  26. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
  27. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
  28. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
  29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
  30. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
İmamoğlu hap mı kullanıyor?
İmamoğlu hap mı kullanıyor?
Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

Günün Karikatürü

2 Mart 2018
Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...