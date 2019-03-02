Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Kararlıyız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz." ifadelerini kullandı.02 Mart 2019 Cumartesi 16:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz." dedi.
Bakan Akar konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız."
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