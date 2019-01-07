Akar'dan terörle mücadele açıklaması

ANKARA (AA) - SARP ÖZER- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu açıklamıştı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullanmıştı.



Milli Savunma Bakanı Akar ise AA muhabirinin Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir." ifadesini kullanan Bakan Akar, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir." diye konuştu.



Terör örgütü PKK/YPG'nin asla Kürtlerin temsilcisi olamayacağını vurgulayan Akar, "Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir." dedi.

- "Göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK"

Bu arada güvenlik uzmanları, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü ile yok edilmeye çalışılmasının büyük bir çelişki olduğunu belirterek PKK/YPG terör örgütünün DEAŞ ile mücadele maskesi altında Suriye'yi parçalamanın ve kendince özerk bir yönetim tesis etmenin peşinde olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin güneyinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına asla müsade edilmeyeceğine yönelik açıklamaları hatırlatan uzmanlar, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu, bunun üst düzey yetkililerce uluslararası her ortamda yinelendiğine dikkati çekti.



15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binin üzerinde radikal DEAŞ'lı terörist TSK tarafından etkisiz hale getirilmiş, Cerablus, El Bab gibi şehirler de bölge halkı için bir cazibe merkezi haline dönüşmüştü.



İçişleri Bakanlığınca bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasından sonra yaklaşık 300 bin Suriyelinin topraklarına döndüğü açıklanmıştı.