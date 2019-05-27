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Bakan Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle ilgili açıklama

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili 'anlaşma imzalandı ve bitti, bunun böyle bilinmesi lazım. Haziran'a yetişmeyebilir, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye gelecek' dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:46
Bakan Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle ilgili açıklama

Bakan Hulusi Akar, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Akar, S-400 anlaşmasının tamamlandığını, bir sıkıntı olmadığını belirterek, sistemin Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Akar şöyle konuştu:

"S-400 KONUSUNDA SIKINTI YOK, ANLAŞMA TAMAMLANDI"

"Çevremizde ülkeler var. Onların uçakları füzeleri var. 82 milyonun güvenliği bakımdan birtakım sistemler alıyoruz. Bunların biri de hava savunma sistemi. S-400 bir şekilde belirlendi. Birtakım sıralı çalışmalarla belirlendi,bir anda çıkmadı ortaya. Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar birtakım kriterler belirledi. Biz bu kriterlerle çıktık ortaya. Birlikte üretim var, ihracat var. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı."

ABD'NİN TÜRKİYE'YE SÜRE VERDİĞİ İDDİASI

Yok öyle bir süre yok. Bende öyle bir bilgi yok.

"HAZİRAN'A YETİŞMEYEBİLİR AMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GELECEK, SÜREÇ BAŞLADI"

Haziran'a belki yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı. Oradaki idari, lojistik bazı teknik konular var. O teknik konular tartışılıyor. Onlar tamamlandıktan sonra, lojistik konular halledildikten sonra intikaller başlayacak."

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:46
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