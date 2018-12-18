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Hulusi Akar'dan önemli açıklama! Askerlik süresi kısalacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Akar "Askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 09:18
Hulusi Akar'dan önemli açıklama! Askerlik süresi kısalacak mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda yaptığı konuşmada yeni askerlik sistemi ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerininde (TSK) askere alma faaliyetlerine değinerek, "Bedelli askerlik kapsamında; 635 bin 582 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, bunlardan 86 binin temel eğitimleri sona ermiştir, kalan yükümlülerin eğitim süreci devam etmektedir" bilgisini verdi.

"Önümüzdeki yıl gecikmeden açıklanacak"

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak" dedi.

Yeni askerlik sisteminde süre kısalacak mı?

Dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, uzaktan eğitimle vatandaşların bulundukları yerlerden askerlik hizmetini yerine getirmelerine imkan sağlandığını bildiren Akar, "Vatandaşlarımızın eğitim durumları ile mesleki meşguliyetlerini dikkate alarak, herkesin en uygun zamanda askerlik görevini yapmasını sağlayacak şekilde, askerlik süresinin kısaltılması dahil, yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmalar da ilgili bakanlık ve kurumlarla yoğun bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:18
  1. Hulusi Akar
  2. TBMM Genel Kurulu
  3. yeni askerlik sistemi

YORUM YAZ

  • DEVLET BURAYA GÜZEL DEVLETİMDEVLET BURAYA GÜZEL DEVLETİM50 dk önce
    zorunlu askerlik köleliktir, kaldırılmalıdır.Korkmayın , Bu ülkenin gönüllü aslanları bitmez. Askerlik profesyonel bir iştir. Hakkını vermek gerekir. Yarım doktor nasıl candan ederse yarım asker de topraktan etmesin, askerlik profesyonelleştirilsin. 500 bin profesyonel. 2,5 milyon da yarı eğitimli adam yeter. Gerisine askerlik yaptırmak hem ekonomik yük hemde çalışan adamı işinden alıkoyuyorsunuz o da ekonomik darbedir. İyi düşünmek lazım

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