Akar'dan 'İdlib' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de varılan İdlib mutabakatı ile ilgili konuştu. Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek. Soçi'de alınan karar konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanımdır." dedi



