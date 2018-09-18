Akar'dan 'İdlib' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek" açıklamasında bulundu.18 Eylül 2018 Salı 16:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de varılan İdlib mutabakatı ile ilgili konuştu. Akar, "İdlib'deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek. Soçi'de alınan karar konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanımdır." dedi
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