0553 313 94 23

Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Ciddi kırılmalar var!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 11:17
Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Ciddi kırılmalar var!

Milli Savunma Bakanı Akar, "İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

 

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:17
  1. hulusi akar
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef ihracat!
    1. Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef..
    2. Çin zulmü mezar taşlarına uzandı!
    3. Galatasaray deplasmanda"büyük" maç..
    4. 7 ay önce gördüğü takvim, ahşap..
    5. Brezilya basını resmen duyurdu!..
    6. Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım..
    7. ‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden..
    8. Antik tiyatro 1500 yıl sonra "güneşe"..
    9. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    10. ABD ajanları bölgede cirit atıyor!..
    11. Üniversitelerin Tarih Kulüpleri..
    12. "İhtiyar delikanlılar"ın boccede..
    13. "Niş sektörlere desteğimiz devam edecek"
    14. TİKA'dan Kazak medya mensuplarına..
    15. İstanbul'da "Madde Bağımlıları..
    16. Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
    17. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zorlu..
    18. TSK'da "önemli" toplantılar
    19. Yatırımcılar Hazine'nin altın ve döviz..
    20. "PKK Mahmur'u üs olarak kullandığını..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı