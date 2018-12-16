Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Ciddi kırılmalar var!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" ifadelerini kullandı.16 Aralık 2018 Pazar 11:17
Milli Savunma Bakanı Akar, "İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz." dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
YORUM YAZ