Bakan Hulusi Akar'dan F-35 mesajı: NATO'yu zayıflatır
Milli Savunma Bakanı Akar, gündemdeki F-35 krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.27 Haziran 2019 Perşembe 14:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:
-"F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"
-"F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır."
-"(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."
Ayrıntılar Geliyor...
YORUM YAZ