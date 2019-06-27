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Bakan Hulusi Akar'dan F-35 mesajı: NATO'yu zayıflatır

Milli Savunma Bakanı Akar, gündemdeki F-35 krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:18
Bakan Hulusi Akar'dan F-35 mesajı: NATO'yu zayıflatır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:

-"F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır"

-"F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır."

-"(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:18
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