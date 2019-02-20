Hulusi Akar'dan çok net mesaj: YPG tehdidine son verilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan askeri birliklerde incelemelerde bulundu.20 Şubat 2019 Çarşamba 22:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.
Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:
Münbiç, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri
Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek
Mühimmat kazası
Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir.
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