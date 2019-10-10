Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Mehmetçiğin morali çok yüksek” dedi. Ayrıntılar geliyor....

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