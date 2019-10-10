0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:02
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Mehmetçiğin morali çok yüksek” dedi.

Ayrıntılar geliyor....

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:02
  1. Hulusi Akar
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden destek!
    1. Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    3. Avusturya'daki Linz Havaalanı..
    4. Akar'dan Barış Pınarı Harekatı..
    5. Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı
    6. Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye tokat gibi..
    7. İsveç Asuri Federasyonu, örgüte ateş..
    8. Kiraz kurabiye nasıl yapılır? Kiraz..
    9. Türkiye operasyonu başlattı, ses..
    10. Sistem değişikliği, elbise değişikliği..
    11. Çin'den vize atağı
    12. Abdulkadir Selvi: Suriye operasyonu AK..
    13. Siyâseti yalan üzerine kuran müfsitler!
    14. Davutoğlu'ndan sert sözler: En büyük..
    15. İzmir'de 174 kaçak göçmen yakalandı
    16. Metin Feyzioğlu'ndan sert 'savaşa..
    17. Sınırda hareketli dakikalar!
    18. Türkmenler: Türkiye haklı
    19. ÖSO’ya ne oldu? Özgür Suriye Ordusu..
    20. PAEM sınav giriş belgeleri açıklandı!..
    21. Avrupa'nın göbeğinde patlama! Çok..
    22. Sisi'nin isteğiyle toplanıyorlar!..
    23. DSİ, Türkiye’nin içme suyu sorununu..
    24. Hüseyin Avni Mutlu yeni parti kuran..
    25. Sağlıklı bağırsak florası obeziteyi..
    26. Harekat haberini sunan Amerikalı..
    27. Suriye Milli Ordusu kimdir? Ceyş el..
    28. TÜRSAB’a içeriden de tepki geldi!..
    29. Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla..
    30. Bolu'da 70 yaşında uyuşturucu..
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü