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Akar'dan ABD'ye Suriye uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki görüşmelerine ilişkin, "Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
Akar'dan ABD'ye Suriye uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'deki görüşmelerine ilişkin, "Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirine, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da bulunduğu heyetle, Pentagon'daki muhataplarıyla bir araya geldiklerini belirten Akar, gerek karşılamada gerek ev sahipliğinde gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplantıda öncelikli olarak terörle mücadele konusunun ele alındığını bildiren Akar, "PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bizim bu konudaki çalışmalarımıza onların da olumlu baktıklarını gördük." diye konuştu.

Görüşmede FETÖ ile mücadelenin de konuşulduğunu aktaran Bakan Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. Başlangıçtan itibaren üzerinde durduğumuz Münbiç meselesi vardı, bunu da gündeme getirdik. Kendilerine YPG'li teröristlerin bir an önce Münbiç'i boşaltması, sahip olduğu ağır silahların toplanması ve yönetimin Münbiçlilere verilmesi konularını hatırlattık. Münbiç Yol Haritası'nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler."

- "Görüş alışverişine devam edeceğiz"

Güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Akar, "Bu konuda hem onların görüşlerini dinledik hem de kendi görüşlerimizi ifade ettik. Burada bir güvenli bölge oluşturulmasının, özellikle PKK/YPG'li teröristlerin bu güvenli bölgeden çıkarılmasının, burada kontrolün Türkiye tarafından sağlanmasının, oluşacak güven ortamı içinde hala Türkiye'de misafir ettiğimiz Kürt, Arap, Asuri, Keldanilerin de bulunduğu Suriyelilerin bir an önce topraklarına, evlerine dönmelerinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizdik." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine değinen Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu görüşmede varılan bazı mutabakat noktalarının olumlu yansımalarını burada memnuniyetle müşahade ettik. Stratejik ortağımız olan ABD'li muhataplarımızın bizim güvenlik endişelerimizi paylaştığını da gerçekten yakından görme fırsatı bulduk. Ayrıca F-35, S-400 ve Patriot konusunda da karşılıklı bilgi, görüş alışverişinde bulunduk. Bu konular üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz, iki ülke arasında bu konudaki problemlerin çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimiz konusunda da mutabık kaldık. Görüş alışverişine devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bu konularda bazı gelişmeler olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Akar, hedeflerinin sadece teröristler olduğunu vurgulayarak, "Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye'deki Arap kardeşlerimizle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Bazıları PKK’yı Kürtler olarak nitelendiriyor. Bu, son derece yanlıştır. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa, terör örgütü PKK/YPG de Kürtleri temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, PYD, YPG aynı terör örgütüdür." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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