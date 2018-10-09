Hulusi Akar yaptırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Büyükşehir Belediyesi'nin önerisiyle Asri Mezarlık girişinde yapımına 1 yıl önce başlanan camiye o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'ın adının verilip verilmesi, ailenin takdirine bırakıldı. Akar ailesinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla, Esmaül Hüsna'dan esinlenerek, yüce Allah'ın 99 adının iç çeperinde kufi yazıyla yer aldığı, ahşap ve mermer ile bezeli, akustiği mükemmel caminin cumartesi günü yapılacak açılış öncesi son hazırlıkları tamamlandı.



Bundan 1 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli Mezarlık Camii'ni yaptırmalarını önerdi. Eski Genelkurmay Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul etti. Büyükşehir Belediye meclisindeki tüm üyelerin oy birliğiyle kabul ettiği, cami de kentteki cenaze namazları, trafik sorununu rahatlatma adına burada kılınacak.

"İsim talebi yok"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, cami ile ilgili olarak Belediye meclis üyelerine ''Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz 'bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım' dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin" diye bilgilendirmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de cumartesi günü değeri 620 milyon TL'yi bulan 41 tesis ve kabinesindeki MSB Hulusi Akar adını taşıyan caminin açılışını yapıp, Erciyes Üniversitesi Akademik ders yılı açılışı ve Kayseri Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan'ın nikah törenine katılacak.

Akar ve ailesinin yaptırdığı caminin özellikleri

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar ve ailesi tarafından Asri Mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa edildi. Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı var. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Asri mezarlık girişindeki camide 4 sabit musalla ve 4 hareketli olmak üzere aynı anda 8 cenazenin kaldırılacağı 8 musalla bulunuyor. Caminin ahşap üzerine pirinç kakmalı 8 metre 60 santim yüksekliğindeki, 5,5 metre genişliğindeki 4 kanatlı kapısı da dikkatleri çekiyor.