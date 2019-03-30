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Akar ve TSK’nın komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’deki terör hedeflerine sabah yapılan hava harekatı ile ilgili, "Bugün sabah 4’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:27
Akar ve TSK’nın komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil’deki terör hedeflerine sabah yapılan hava harekatı ile ilgili, "Bugün sabah 4’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.


Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi, denetlemeleri sırasında, Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını da yaptı.



"Milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"


İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli görevlerin düştüğünü belirtti. Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar, "Doğu’da, Güneydoğu’da, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" şeklinde konuştu.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na değinen Bakan Akar, "Bugün sabah 4’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu devam edecek" diye konuştu.



"Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz"


Münbiç’teki terör hedeflerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şunları kaydetti:


"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse. Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım."


Akar, TSK’nın tek hedefinin teröristler olduğunu bir kez daha tekrarlayarak, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale’deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım" ifadesini kulandı.



"Her zaman mağdur ve mazlumun yanındayız"


Türkiye’nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz. Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege’de, Doğu Akdeniz’de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.


İdlib’e yönelik imzalanan muhtıra ile oradaki Suriyelilerin yeni bir trajedinin, felaketin yaşamasının önüne geçildiğini belirten Akar "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:27
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