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Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şırnak'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'taki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti- Akar:"(Seçim güvenliği) Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alındı, bundan kimsenin şüphesi olmasın"- "(Hakurk'taki çatışma) 12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler"

19 Mart 2019 Salı 18:26
Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Bakan Akar ve komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve öteki ilgililer karşıladı.

İlk olarak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda bölgedeki birlik komutanlarından brifing alan, talimatlar veren Akar, daha sonra beraberinde TSK'nin komuta kademesi ile Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetli çocukların çiçek takdim ettiği Hulusi Akar, buradaki açıklamasında, kenti güvenli ve temiz görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şırnaklıların daha huzurlu ve güvenli yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Akar, Şırnak'ta son dönemde önemli hizmetler verildiğini belirtti.

Kentte olumsuz günlerin geride bırakıldığını ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutla baktıklarını görüyorum. Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşkuyla, dayanışma içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Güvenliğin de tam olduğunu görmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Silahlı Kuvvetler olarak Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız, hedefimiz var, sadece ve sadece teröristler. Bazı alçaklar, hainler bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklık, şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil, bizim tek hedefimiz teröristlerdir. "

- Hakurk'taki çatışma

"Mehmetçik ülkemizi, milletimizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör belasından kurtaracaktır." diyen Akar, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 askerin şehit olduğu çatışmayı anımsatan Hulusi Akar, "Sızma girişimi oldu. Biri gri listeden olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık, fedakarlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler. Ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız, bunda kararlıyız. İnşallah bunu başaracağız. Biz 82 milyon bir milletiz, 780 bin kilometrekarelik bir vatan toprağında yaşıyoruz. Birlik, beraberlik, güven, huzur içinde inşallah yaşayacacağız, temennimiz, dileğimiz, çalışmamız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Seçim güvenliği konusuna da değinen Bakan Akar, "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alınmış bulunuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla demokrasinin kuralları işleyecek, ona göre sonuç her neyse ortaya çıkacak." diye konuştu.

Akar, bu konudaki çalışmalardan dolayı Vali Aktaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:26
  1. Milli Savunma Bakanı Akar

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