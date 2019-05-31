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Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 1. Komando Tugayı'nda düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "27 Mayıs'ta başlattığımız Pençe Harekatı ile şu anda teröristlerin Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik, gireceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar"

31 Mayıs 2019 Cuma 23:07
Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Mayıs'ta başlattığımız Pençe Harekatı ile şu anda teröristlerin Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik, gireceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 1. Komando Tugayı'nda düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

1. Komando Tugayı'nı vatana ve millete büyük hizmetler veren kahraman tugay olarak nitelendiren Bakan Akar, burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmasının başında şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Annelerin, babaların özellikle şehitlerimizin evlatlarının gözyaşlarının her bir damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesini, yurt içinde ve sınır ötesinde azim, kararlılık ve artan bir tempoyla sürdürdüğünü belirterek, "Sizlerin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız ilhamla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Asil milletimizin terör belasından kurtaracağız." dedi.

TSK'nın hedefinin sadece teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "27 Mayıs'ta başlattığımız Pençe Harekatı ile şu anda teröristlerin Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik, gireceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar. Bunu tepesindekiler anladı, alttakiler de anlayacak." ifadesini kullandı.

İftarın ardından şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Bakan Akar ve komutanlar, çocuklarla fotoğraf çektirdi, hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:07
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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