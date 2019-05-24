Akar ve TSK'nin komuta kademesi Denizkurdu tatbikatında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini TCG Salihreis fırkateyninden takip ediyor

MARMARİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini TCG Salihreis fırkateyninden izliyor. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anadolu Ankası Tatbikatı'nın kapanış töreninin ardından Konya'dan Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığına geldi. Burada, sancak gemisi TCG Salihreis'e geçen Akar, güverteye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğüyle karşılandı. Bakan Akar, güverteye çıkışında denizcilik geleneklerine uygun şekilde ilk olarak Türk bayrağını selamladı. Daha sonra tören mangasını selamlayan Akar ve komutanlara TCG Salihreis yazılı şapka takdim edildi. Faaliyetleri takip etmek üzere limandan ayrılan TCG Salihreis'te bulunan Akar, TCG Kemalreis'ten yapılan top atışlarıyla selamlandı. Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor.



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