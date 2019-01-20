Akar ve TSK'nin komuta kademesi Afrin kahramanlarıyla bir araya geldi

HATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedeflerine yönelik hazırlıkların ve planların yapıldığını belirterek, "Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Hatay'da, sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akar ve beraberindekiler, Valilik ziyaretinin ardından, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen ve başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komandolarla bir araya geldi.



- "Tahminlerin çok aksine ..."

Akar, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in büyük fedakarlık ve kahramanlıkla "dağ-bayır, gece-gündüz, yağmur-çamur" demeden büyük görevler yaptığını ve yapmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Akar, "Ülkemizin ve milletimizin egemenliği, bağımsızlığına yönelik verilen görevleri tam olarak yerine getirebilmek, 81 milyonluk milletimizin 780 bin kilometkarelik vatan toprağında rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için elimizden gelen gayreti dün gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın geçen sene bugün saat 17.00'de başladığını hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Harekat çok şükür büyük bir başarıyla 18 Mart'ta sonuçlandı. Bu harekat gerçekten uluslararası hukuka uygun, haklarımızı, hukukumuzu koruyacak şekilde, insan haklarını çiğnemeden, mazlum ve masum insanlara zarar vermeden, çevreye, tarihi, dini yapılara herhangi bir zarar getirmeden büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Bunu yaparken Mehmetçik sadece askeri yeteneğini göstermedi, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlılığını da tüm dünyaya ayrıca gösterdi. Yaptığı incelik, nezaket, anlayış, yardımseverlikle gerçekten tarihimize yaraşır şekilde, ülkemizi, milletimizi, kültürümüzü de Mehmetçik orada, harekat sırasında temsil etti. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yaparken yalnız değildi. Bu faaliyetlerini ÖSO mensupları ile birlikte, jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularıyla omuz omuza, mülki makamlarla büyük iş birliği içinde gerçekleştirdi. Bütün bu faaliyet de tahminlerin çok aksine 59 gün gibi kısa bir sürede Mehmetçik tarafından tamamlandı. Orada kazdıkları çukurların, hendeklerin, mevzilerin hepsi teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu faaliyetin sonunda şu ana kadar toplam 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik yine orada diğer güvenlik kuvvetleriyle beraber dağ-taş demeden çalışmalarını sürdürüyor ve teröristi nerede bulursa etkisiz hale getirmeye devam ediyor."

- "Afrin Afrinlilerindir"



Hulusi Akar, harekatta karşılaşılan en önemli tehditlerin başında mayın ve el yapımı patlayıcıların geldiğini, bunlara yönelik başlatılan mücadelenin hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirerek, "Mehmetçik buraya sadece barışı, huzuru, ateşkesi getirmedi, sadece alanda silahla savaşarak insanlara yardımcı olmadı, aynı zamanda ekmeğiyle, suyuyla, hastanesiyle, okuluyla, yoluyla hayatın normalleşmesi için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi." diye konuştu.

Tüm bu çalışmalarla Suriyelilerin evlerine güven içinde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Akar, "Bu amaç doğrultusunda mücadeleyi verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz başlangıcından beri 'Afrin Afrinliler'indir' iddiasıyla bu faaliyeti sürdürdük, aynı düşünceyle yine sürdürmeye devam ediyoruz. Bir an önce güvenliğin sağlanmasıyla insanların evlerine dönmesi bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Akar, yardım kuruluşlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin de oradaki insanların rahatı ve huzuru için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Bugüne kadar bizim seyyar askeri hastanemizde 35 bin civarında Suriyeli hizmet almış, tedavi görmüştür. Bir bütün olarak baktığınızda diğer harekatlarda olduğu gibi Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir." dedi.

- "Kimse bizi yolumuzdan döndüremez"



Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Bakan Akar, "Yaralanan kahramanlarımızdan, hastanedeki tedavileri bittikten sonra tıbbi olarak istirahat almaları gerekirken 67 kişi, ısrar ve inatla 'Arkadaşlarımız savaşırken biz evde istirahat edemeyiz' diyerek tekrar operasyon sahasına döndüler. Bu da bu operasyon sırasında unutamayacağımız kahramanlıklardan biri olarak altın harflerle tarihimize yazılmıştır." bilgisini paylaştı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin dua ve sevgisine layık olabilmek için çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Sevdiklerinin gözyaşlarının da hesabı soruldu, sorulmaya devam edilecek. Bu konuda azimli, kararlıyız hiç kimse bizi yolumuzdan döndüremez." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, şöyle devam etti:

"Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor. Planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır. Bu faaliyetleri sürdürürken Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne saygılıyız ve bunların bütünlüğünden yanayız. Bizim mücadelemiz teröristlerle, PKK; PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG, PYD, SDG ile DEAŞ, FETÖ."

Hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde et ve tırnak gibi olduğumuz, coğrafyamızı, ekmeğimizi paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz asla olamaz. Bazı fitne, fesat odakları bir şekilde bu olayları saptırmaya çalışıyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın bizim hedefimiz teröristlerdir, asla ve kesinlikle Kürt kardeşlerimiz değildir, olamaz, böyle bir şey düşünemeyiz. Kürtler bizim kardeşimizdir, asırlardan beri ekmeğimizi, coğrafyamızı paylaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihimizin akışı içinde bizim şehitliklerimize baktığınızda Kürt'ü, Türk'ü ile memlekette yaşayan herkesin orada yattığını görerek bu fitne ve fesada karşı mücadelemizi de açıkça sürdüreceğiz.”

Akar, terörle mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizerek, "Bunun için yapılması gereken neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde terörist koridoru kurulmasına da asla izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Sınırlarımızın, halkımızın güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.