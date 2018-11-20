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Akar ve Şoygu görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.
20 Kasım 2018 Salı 13:25
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:25
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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