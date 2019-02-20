0553 313 94 23

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz 'ABD' kararı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:52
Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz 'ABD' kararı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.

Bakan Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:52
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  3. Dış Politika Haberleri
  4. Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı sergi
    1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    2. Dünyayı sarsan skandal plan: ABD..
    3. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
    4. Google yeni projesiyle bedava internet..
    5. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    6. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
    7. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
    8. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
    9. Yıldırım’da su kesintisi
    10. AK Parti'nin Etimesgut mitingi
    11. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
    12. Gençlerin ulaşımı için hizmet aracı..
    13. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    14. Restoran sahibinin el bileğini kıran 3..
    15. (Düzeltme) Bakan Varank: “Biz yerel..
    16. 'ABD Karadeniz'de gösteriş peşinde'
    17. Bakan Akar, ABD'de temaslarda bulunacak
    18. Gaziantep'te çelik kasa hırsızları..
    19. Akar ve Güler'den sürpriz 'ABD' kararı!
    20. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı