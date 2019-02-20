Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz 'ABD' kararı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.20 Şubat 2019 Çarşamba 18:52
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Bakan Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ