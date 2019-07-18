Akar: "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır."
18 Temmuz 2019 Perşembe 21:22
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