0553 313 94 23

Bakan Akar: Türkiye oldubittilere müsaade etmez!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır." açıklamasında bulundu.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:21
Bakan Akar: Türkiye oldubittilere müsaade etmez!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır." dedi.

Akar, Yunanistan yetkililerinin Ege ve Doğu Akdeniz'e yönelik açıklamalarına ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı.

Sağduyu, iş birliği çağrısında bulunan Bakan Akar, Türkiye'nin haklarını korumada kararlı olduğunu belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarının barış, diyalog ve ortak kalkınmaya köprü olması gerektiğini ifade eden Akar, barış dolu bir gelecek için tüm kıyıdaşların mutabakatıyla deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Bölgede uluslararası hukuku istismar ederek yapılan gasp girişimlerine göz yumulmayacağının altını çizen Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır." diye konuştu.

Diyalog ve müzakere yoluyla sorunları çözme çağrısı

Türkiye'nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandığını dile getiren Akar, bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklediğini vurguladı.

Başka devletlerin bir karış toprağında dahi gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukuka uymayı kendisine ilke edindiğini vurgulayan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazırdır." mesajı verdi.

Bakan Akar, karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini de kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:21
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. KKTC

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çıkaran bebek kusar mı?
    1. Diş çıkaran bebek kusar mı?
    2. Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
    3. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    4. Ordu'da yangın
    5. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    6. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    7. Hakkari'de şehit askerler için tören
    8. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    9. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    10. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    11. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    12. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    13. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    14. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    15. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    16. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    17. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    18. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    19. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    20. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    21. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    22. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    23. 5 terörist daha öldürüldü!
    24. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    25. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    26. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    27. AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300..
    28. Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
    29. (Özel Haber) Akdeniz turizmine..
    30. Akar: Türkiye oldubittilere müsaade..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi