Akar: "(Suriye'nin kuzeyine gözlem noktası) Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum."

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24 Kasım 2018 Cumartesi 12:06
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:06
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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