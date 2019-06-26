Akar-Stoltenberg görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO Karargahı'ndaki görüşmesinde bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu26 Haziran 2019 Çarşamba 19:07
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Akar'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Karargahı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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