Akar-Şoygu görüşmesinde, Soçi’deki üçlü zirve öncesi Suriye'deki gelişmeler ile başta İdlib olmak üzere bölgedeki son durumun ele alınması bekleniyor.

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