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Akar-Şoygu görüşmesinde İdlib ve Tel Rifat'ta huzurun sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın devamı konusundaki fikir birliği teyit edildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:32
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:32
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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