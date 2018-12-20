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Akar: "(Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatı) Herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı."
20 Aralık 2018 Perşembe 10:05
Günün Özeti
Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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