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Hulusi Akar iftiralara cevap verdi: 'Değerli arkadaşlar' demedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreninde saldırıya uğraması sırasında yaptığı açıklamaların yanlış aksettirildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Değerli arkadaşlarım" hitabının köylülere yönelik olduğunu ifade etti. Akar, sözlerinin saldırganlara söylenmiş gibi gösterildiğini belirterek, "Bu hem ayıp hem insafsızlık" dedi.

23 Nisan 2019 Salı 12:19
Hulusi Akar iftiralara cevap verdi: 'Değerli arkadaşlar' demedim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde uğradığı saldırı sırasındaki ifadelerine açıklık getirdi.

"Mesaj 'terörü bitir' mesajıydı, 'bitireceğiz' dedim"

Tartışma yaratan sözleriyle ilgili olarak Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuşan Hulusi Akar, 'Değerli arkadaşlarım' hitabının köylülere yönelik olduğunu söyledi.

Akar, "Görüntüler ortada. Oradaki herkes de şahit. 'Hemşehrilerim' diye başlayıp 'Dinleyin' diyorum, 'Değerli arkadaşlar' diyorum. Benim hitap ettiğim köy halkı, Çubuklular… Kadınlar, çocuklar, evlerde, tepelerde, oradaki bütün insanlar. O insanların büyük kısmı şehidimizi toprağa verip gelenler. O konuşma sırasında, evin çevresini saran grup olay yerinden uzaklaştırılmış zaten. Bunu sanki saldırgan kişilere söylenmiş gibi göstermeye çalışmak hem ayıp hem insafsızlık" dedi.

Akar, "Mesajlarınızı verdiniz' sözlerinin de köye girişlerinden itibaren PKK ile ilgili atılan sloganlarla ilgili olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Köye gittiğimiz andan itibaren 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. 'Tepkinizi gösterdiniz' dediğim bu. Şehit yakınları, köylüler, 'Terörü bitirin, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayın' dedi. Mesaj 'Terörü bitir' mesajıydı. 'Bitireceğiz' dedim. 'Var gücümüzle çalışıyoruz' dedim. Durum bundan ibaret."

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:19
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Hulusi Akar
  3. Ankara
  4. Yener Kırıkçı
  5. saldırı

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