0553 313 94 23

Akar: "(S-400) Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir"

12 Temmuz 2019 Cuma 17:08
Akar: "(S-400) Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Köşger’den spor talimatı
    1. Vali Köşger’den spor talimatı
    2. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    3. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    4. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    7. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    8. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    9. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    10. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    11. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    12. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    13. FETÖ’den yargılanan eski hakim ve..
    14. Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    16. Muhtarlardan örnek davranış
    17. Arnavutköy'de fırlayan kamyon..
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    19. Bakan Akar'dan "S-400" değerlendirmesi
    20. Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle..
    21. Sınıra askeri sevkiyat!
    22. 15 Temmuz için İlahiyat Camii’nde..
    23. Bakan Akar'dan S-400 teslimatıyla..
    24. Şahinbey yaz spor okullarına yoğun ilgi
    25. Burhaniye’de mavi bayraklı Ören..
    26. Manisa’da üretim ve istihdamın artması..
    27. Isparta’da yasa dışı silah satışına..
    28. Altınbaş Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi..
    29. Kursiyerler sertifika almaya devam..
    30. Gerger’de Devlet Hastanesi HAP..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?