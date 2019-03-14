Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile İdlib'e yönelik imzalanan metin) Müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"

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