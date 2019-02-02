Hulusi Akar resti çekti: Hiçbir kurtuluşları yok!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.

Akar burada yaptığı açıklamada, "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok" dedi.

Bakan Akar, "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.