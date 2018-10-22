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Hulusi Akar: Oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde Akdeniz'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
Hulusi Akar: Oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 Tatbikatına katıldı.

Akar, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli, provokasyondan kaçınmalıdır" dedi.

"450 terörist etkisiz hale getirildi"

Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar, "Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:38
  1. Ankara
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Kıbrıs
  4. Ege
  5. Doğu Akdeniz
  6. KKTC
  7. terörist
  8. Ateş Serbest 2018 Tatbikatı

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