Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.13 Şubat 2019 Çarşamba 17:11
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.
Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya gelen Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştü.
Görüşmede, ittifakla ilgili konuların ele alındığı öğrenildi.
Akar, daha sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ele alındığı ilk oturuma katıldı.
YORUM YAZ