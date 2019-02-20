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Akar: (Münbiç, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:44
Akar: (Münbiç, Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:44
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