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Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

07 Aralık 2018 Cuma 17:31
Akar, Jeffrey ile görüşmesinde ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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