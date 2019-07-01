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Akar, Japon mevkidaşı Ivaya ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi- Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
Akar, Japon mevkidaşı Ivaya ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde katıldığı G20 Liderler Zirvesi programına eşlik eden Bakan Akar, heyetle başkent Tokyo'ya geçti.

Japonya Savunma Bakanlığında mevkidaşıyla bir araya gelen Akar, askeri törenle karşılandı.

Bakan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra Takeşi Ivaya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
  1. görüşme
  2. Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  4. Tokyo

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