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Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de son dönemde yaşananlar ele alındı.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:07
Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Görüşmede, Suriye'de son dönemde yaşananların ele alındığı öğrenildi.

Akar, daha sonra "İttifakın Savunma, Caydırıcılık Yapısı ve 2019 Siyası Yönergesi" konulu ikinci oturuma katıldı. 

Oturum sonrası Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile görüşen Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ile de bir araya geldi. 

Akar'ın, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşmesi sonrası külfet paylaşımı konulu çalışma yemeğine de katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:33
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. NATO
  3. Anadolu Ajansı

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