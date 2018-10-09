Hulusi Akar, Hava Harp Okulu yeni eğitim-öğretim yılı töreninde

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törenle başladı.

Hava Harp Okulu'nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hava Harp Okulu'na gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Öğrencilere ödül verildi

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, tüm dünyada olduğu gibi yaşanılan coğrafyada da istikrar ve barışa yönelik caydırıcılığı sağlamak ve kriz durumlarına müdahale konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyici konuma geldiğini belirtti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Mustafa Kemal Atatürk ve yıkılan bir İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e" konulu ilk dersi verdiği tören dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Orgeneral Küçükakyüz ve beraberindekiler Harbiyelilerle öğrenci yemekhanesinde yemek yedi.