Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz."
05 Mart 2019 Salı 09:55
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