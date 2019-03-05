0553 313 94 23

Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz."

05 Mart 2019 Salı 09:55
Akar: "Güven artırıcı önlemleri de geliştirmek suretiyle Yunanistan'la ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısıolduğu tespit edilen 34 şüpheli hakkında Ankara’da gözaltı k
    1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    2. 23 zincir markete soruşturma
    3. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    4. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    5. Borsa güne düşüşle başladı
    6. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    7. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    8. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    9. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    10. Enflasyona tanzim freni
    11. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    13. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    14. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    15. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    16. İhracat pusulasında ibre yukarı
    17. Beşiktaş Sompo Japan, Fransa..
    18. Akar: "Güven artırıcı önlemleri de..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral..
    20. Başkan Büyükkılıç: Şehir içi ulaşımı..
    21. Marketten çıkan adamla kaldırımda..
    22. Poşet uygulaması kadınların çanta..
    23. Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret..
    24. Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin..
    25. Afrin'de teröristler askerimize ateş..
    26. 6 farklı bisikleti çalan şahıs..
    27. Üşüyen eller bir çok hastalığın..
    28. Maltepe Avrupa’nın 12 yıldız şehrinden..
    29. Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan..
    30. Ciltteki nem oranına dikkat
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!