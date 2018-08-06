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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile bir araya geldi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile görüştü

Akar, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Song, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Song'un Bakanlık Anı Defteri'ni imzalanmasının ardından iki bakan bir süre baş başa görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Akar ve Song, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:24
  1. Hulisi Akar
  2. Güney Kore

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