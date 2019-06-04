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Akar: "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."

04 Haziran 2019 Salı 07:08
Akar: "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler."
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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 07:08
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