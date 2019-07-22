0553 313 94 23

Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi- Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:19
Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü.

Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:19
  1. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  3. Telefon görüşmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa BBSK Volkan Okumak’ı renklerine bağladı
    1. Manisa BBSK Volkan Okumak’ı renklerine..
    2. Afyonkarahisar’da yaz akşamları..
    3. Spor yazarlarından EGC’ye ziyaret
    4. Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı
    5. Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14..
    6. Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos’ta..
    7. Balkonlar bahçeye dönüşecek
    8. Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim..
    9. Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
    10. Çandır fasulyesinde çapa zamanı
    11. Manavgat plaj futbolunda şampiyon,..
    12. AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi
    13. Okul onarımları devam ediyor
    14. Erdoğan'dan Hatay mesajı
    15. Eski eşini öldüren sanığa..
    16. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    17. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    18. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    19. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    20. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    21. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    22. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    23. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    24. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    25. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    26. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    28. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    29. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    30. James Jeffrey, Ankara’da
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..