Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni açtı.

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