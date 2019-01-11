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Akar: "(Fırat'ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek."

11 Ocak 2019 Cuma 10:40
Akar: "(Fırat'ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek."

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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