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Akar: "F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır."

27 Haziran 2019 Perşembe 14:11
Akar: "F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır."
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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:11
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