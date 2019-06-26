Akar-Esper görüşmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi- Görüşmede ayrıca Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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