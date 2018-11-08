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Hulusi Akar, Anadolu Kışlası'nda törenle karşılandı

Dünkü Sudan programının ardından beraberindeki heyetle birlikte Somali'ye geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarının ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyareti sırasında Anadolu Kışlası'nda askeri törenle karşılandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:25
Hulusi Akar, Anadolu Kışlası'nda törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye, güçlü tarihi bağlarımız olan Somali halkının her zaman yanında yer almış, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini Somalili kardeşlerimiz için seferber etmiştir" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı ile basına kapalı görüşme

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Sudan'daki programının ardından dün akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Bakan Akar'ı Somali Aden Abdullah Uluslararası Havalimanında Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dahir Adan Elmi ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve öteki ilgililer karşıladı.

Buradan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Akar, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ile Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Heyetler arası görüşmenin ardından Hayri, Bakan Akar onuruna Başbakanlık Evi'nde yemek verdi. Somali askerlerinden oluşan koronun da mini konser verdiği yemeğin ardından Bakan Akar ve beraberindekiler geceyi Mogadişu Büyükelçiliği'nde geçirdi.

"Türkiye, Somali halkının her zaman yanında yer aldı"

Sabah büyükelçi Bekar ile bir araya gelen Bakan Akar, büyükelçilik özel defterine özetle şunları yazdı:

"Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye, güçlü tarihi bağlarımız olan Somali halkının her zaman yanında yer almış, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini Somalili kardeşlerimiz için seferber etmiştir. Mogadişu Büyükelçiliğimizin burada yapmış olduğu özverili çalışmaların iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve iş birliğinin her alanda daha da ilerletilmesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel barış ve istikrarın tesisine de önemli katkılar sağladığına, sağlayacağına inanıyorum."

Anadolu Kışlası'nda askeri törenle karşılandı

Öte yandan Akar ve Orgeneral Güler, Büyükelçilik yerleşkesinde fidan dikti, fidanlara can suyu verdi.

Daha sonra Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığına geçen Akar, Anadolu Kışlası'nda askeri törenle karşılandı. Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in yanı sıra TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik etti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:25
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  3. Sudan
  4. Somali'nin başkenti Mogadişu
  5. Somali Aden Abdullah Uluslararası Havalimanı
  6. Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed
  7. Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed
  8. Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dahir Adan Elmi
  9. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar
  10. Cumhurbaşkanlığı Sarayı
  11. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu
  12. Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri
  13. Başbakanlık Evi
  14. Mogadişu Büyükelçiliği
  15. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı
  16. Anadolu Kışlası
  17. TİKA Başkanı Serdar Çam
  18. Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
  19. AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay

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