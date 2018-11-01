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Bakan Akar açıkladı! Bedelliye başvuru sayısı 750 bine dayandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısının 723 bin 91 olduğunu açıkladı. Akar, bunların 572 bin 873'ünün işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:59
Bakan Akar açıkladı! Bedelliye başvuru sayısı 750 bine dayandı

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sunduğu konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bedelliye rekor başvuru

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Akar, ''Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 91, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:59
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Hulusi Akar
  3. Bedelli Askerlik

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn17 dk önce
    paran varsa askerlik yok. paran yok garibansan sınıra teröristlerle savaş şehitlik en yüksek mertebedir git şehit ol.
  • Kor GenerelKor Generel34 dk önce
    Kahraman Vatan evlatları parasını esirgemeden vatana feda ettiler Yavrum bu kadar çok korkmayın askerlıkten evlatlarınıza ilerde bunu anlatamassınız !
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