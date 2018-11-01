Bakan Akar açıkladı! Bedelliye başvuru sayısı 750 bine dayandı

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sunduğu konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bedelliye rekor başvuru

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Akar, ''Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 91, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı'' dedi.