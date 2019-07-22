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Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

Milli Savunma Bakanlığı: - "ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmiştir"- "Görüşmede, Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır"- "Bakan Akar tarafından ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir"- "Her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından 'güvenli bölge' tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren Milli Savunma Bakanlığında devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:05
Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabulünde, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabul ettiği bildirildi.

Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Bakan Akar tarafından; Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte 'güvenli bölge' tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından "güvenli bölge" tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren Milli Savunma Bakanlığında devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı bilgisine yer verildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:05
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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