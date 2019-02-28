Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konuları ele alındı28 Şubat 2019 Perşembe 19:06
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.
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