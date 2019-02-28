Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konuları ele alındı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar ile Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.

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