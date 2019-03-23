Akademisyenlere verilen yabancı dil kursu desteği artırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında öğretim elemanlarına bu yıl verilecek destek miktarı, aylık 3 bin 500 liraya yükseltildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, devlet üniversitelerindeki doktoralı öğretim elemanlarının yurt dışında bir yabancı dil kursuna katılarak, yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla ilk kez geçen yıl "YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu"nun verilmeye başlandığı anımsatıldı.

Açıklamaya göre, YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu ile üniversitelerdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinde niteliğin artırılmasının yanı sıra 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesinde Türk akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerinin artırılması da planlanıyor.

Burs programı kapsamında 2018'de yapılan ilk çağrı sonucunda, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK tarafından değerlendirilmiş, burs almaya hak kazanan öğretim elemanları, İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya, Fransa gibi uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katıldıkları İngilizce, Almanca ve Fransızca dil eğitimleri için 2-6 ay arasında aylık 2 bin 500 lira burs ile desteklenmişti.

- Bu yıl 3 bin 500 lira burs desteği sağlanacak

YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında 2019 yılı için başvurular başladı. Bu yılın burs miktarlarını artıran YÖK, bursu almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 lira burs desteği sağlayacak.

Ayrıca geçen yıldan farklı olarak dil şartındaki puan aralığı değişirken, bu yıl Araştırma Üniversitesinde veya Aday Araştırma Üniversitesindeki öğretim elemanları burs programına başvuruda bulunamayacak.

Bu kapsamda, burslara, son beş yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 45 veya en fazla 70 puan aldığını belgeleyen, Araştırma Üniversiteleri ve Aday Araştırma Üniversitesi dışındaki devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanları başvurabilecek.

Burstan yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının seçimleri üniversiteler tarafından yapılacak. Yabancı dil eğitimi alması uygun bulunan öğretim elemanlarının bilgileri en geç 17 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK'e bildirilecek.

Üniversite çeşitliliği ve bütçe imkanları dikkate alınarak, kesinleşen liste üniversiteler tarafından açıklanacak.