Akademisyenlerden sokakta çalıştırılan çocuklara destek

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ’Çocuk ve Gençlik Kampüsü’ projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara bir destek de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) akademisyenlerden geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü’ projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Etkinliler kapsamında Van YYÜ Sinema ve Televizyon Bölümü akademisyenleri, 30 çocuğun sosyal gelişimlerine katkı sundu.

Açıklamalarda bulunan Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir,yaklaşık 5 yıldır koruma altında olan, sokakta çalıştığını tespit ettikleri ve ailelerinin yanında eğitimlerine devam eden çocuklara yönelik gerçekleştirmiş oldukları hizmet ve faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. Eldemir, “Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi bünyesinde kurulan ’mobil ekip’ tarafında sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklardan yaklaşık 30’unun sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve geleceklerine şekil vermeleri konusunda yardımda bulunmak amacıyla Van YYÜ Sinema ve Televizyon Bölümüne bir ziyaret gerçekleştirdik. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Afif Ataman ve Öğretim Üyesi Dr. Arzu Ertaylan tarafından karşılandık. Hocalarımız faaliyet kapsamında çocuklarımıza bölümleri hakkında bilgi verdi. Diğer taraftan hocalarımız kendilerine bir film izletildi, mesleki bilgi ve tecrübelerinden bahsedildi. En önemlisi ise çocuklarla kısa bir film çekme planı yaptılar. Ben bu vesileyle faaliyette emeği geçen hocalarımıza ve Gönüllü Pınar Genç’e teşekkür ederim” dedi.